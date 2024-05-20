Понедельник, 20 мая, 2024

СМИ узнали, как Сырский отомстил Буданову*

Автор: powder

Опубликовано

В украинских телеграм-каналах появилась информация о конфликте между главкомом ВСУ Александром Сырским и главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым*, пишет МК.

По мнению экспертов, причиной разногласий стало решения военачальника, из-за которого было фактически уничтожено элитное спецподразделение ГУР «Шаман».

Утверждается, что Буданов* хотел использовать его для вылазки в Белгородскую область, чтобы отвлечь российские резервы.

Сырский же отправил элитный спецназ отбивать прорыв ВС России в Харьковской области. В итоге 14 мая подразделение вывели в район восстановления боеспособности из-за колоссальных потерь.

Эксперты считают, что главком ВСУ сделал это из мести.

* Внесен в список террористов и экстремистов.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

10 тонн камабоко прибыло в Рязань из Южной Кореи

Новости Рязани
Продукт успешно прошел ветеринарный и таможенный контроль.

В массовой аварии в Рязани пострадал 9-летний пассажир

Новости Рязани
ДТП произошло на Московском шоссе, напротив дома №21.

Рязанцы могут стать наставниками для детей-сирот

Новости Рязани
В Рязани стартует проект "Я - Наставник!"

День открытых дверей прошёл в Рязанском Перинатальном центре

Акценты
О том, как работает Перинатальный центр, об основных итогах за 2023 год рассказали заместитель главного врача по медицинской части Антон Панов и заведующая консультативно-диагностической поликлиникой Елена Жукова.

В Касимовском районе загорелась хозпостройка

Новости Касимова
Сообщение о возгорании поступило в 5:37.