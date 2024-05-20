СМИ узнали, как Сырский отомстил Буданову*

В украинских телеграм-каналах появилась информация о конфликте между главкомом ВСУ Александром Сырским и главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым*, пишет МК.

По мнению экспертов, причиной разногласий стало решения военачальника, из-за которого было фактически уничтожено элитное спецподразделение ГУР «Шаман».

Утверждается, что Буданов* хотел использовать его для вылазки в Белгородскую область, чтобы отвлечь российские резервы.

Сырский же отправил элитный спецназ отбивать прорыв ВС России в Харьковской области. В итоге 14 мая подразделение вывели в район восстановления боеспособности из-за колоссальных потерь.

Эксперты считают, что главком ВСУ сделал это из мести.

* Внесен в список террористов и экстремистов.