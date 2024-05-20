СМИ узнали, как Сырский отомстил Буданову*

В украинских телеграм-каналах появилась информация о конфликте между главкомом ВСУ Александром Сырским и главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым*, пишет МК.
По мнению экспертов, причиной разногласий стало решения военачальника, из-за которого было фактически уничтожено элитное спецподразделение ГУР «Шаман».
Утверждается, что Буданов* хотел использовать его для вылазки в Белгородскую область, чтобы отвлечь российские резервы.
Сырский же отправил элитный спецназ отбивать прорыв ВС России в Харьковской области. В итоге 14 мая подразделение вывели в район восстановления боеспособности из-за колоссальных потерь.
Эксперты считают, что главком ВСУ сделал это из мести.
* Внесен в список террористов и экстремистов.