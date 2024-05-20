Иран скорбит о гибели президента Эбрахима Раиси и его команды в авиакатастрофе. В стране объявлен пятидневный траур, отменены все праздничные мероприятия, по телевидению транслируются только траурные программы.

Иранский журналист Хаял Муаззин рассказал «Московскому комсомольцу» о настроениях в стране: «С ночи до утра люди молились в мечетях за жизнь президента. Когда стало известно о трагедии, они вновь собрались в мечетях, чтобы почтить память главы государства. Народ скорбит и ждет церемонии похорон».

По словам журналиста, церемония прощания, вероятно, пройдет по тому же сценарию, что и похороны генерала Касема Сулеймани. Тела погибших сначала привезут в священный город Кум, затем в Мешхед, родной город президента Раиси. После этого тела доставят в Тегеран, где верховный лидер Ирана совершит намаз. Там же, скорее всего, состоится основная церемония прощания. В Тебризе, откуда родом один из погибших членов команды президента, также пройдут траурные мероприятия.

На церемонию прощания смогут прийти все желающие. «Весь иранский народ выйдет на улицы, чтобы попрощаться с президентом», — отметил Муаззин. Церемония будет транслироваться по государственным и негосударственным каналам.

Пока неизвестно, где будет похоронен президент Раиси. Предполагается, что его могила будет находиться в Тегеране, хотя некоторые иранские дипломаты похоронены в Куме.

Официально (цитата по агентству ИРНА):

Аятолла Али Хаменеи, Верховный Лидер Исламской революции, в своем послании выразил соболезнования в связи с гибелью Ибрахима Раиси, Президента Исламской Республики Иран, Амира Абдоллахияна, министра иностранных дел, Аль-Хашеми, представителя Верховного Лидера в Восточном Азербайджане, Рахмати, губернатора Восточного Азербайджана, и других уважаемых сопровождающих в авиационной катастрофе.