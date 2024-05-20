Понедельник, 20 мая, 2024

В массовой аварии в Рязани пострадал 9-летний пассажир

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

В Рязани 18 мая, примерно в 13:37, столкнулись два легковых автомобиля. Об аварии сообщает региональное УМВД России.

ДТП произошло на Московском шоссе, напротив дома №21. Столкнулись автомобили «Хендай Солярис» под управлением 28-летнего местного жителя, автомобиль «Форд Фокус», за рулем которого находился 39-летний житель Рязани и автомобиль«Киа Рио», которым управлял 42-летнего жителя города Рыбное.

Пострадали водитель «Хендай» и 9-летний пассажир автомобиля «Форд». Обоим потребовалась медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В массовой аварии в Рязани пострадал 9-летний пассажир

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