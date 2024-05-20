Рязанцы могут стать наставниками для детей-сирот

Иметь старшего друга, который в нужную минуту поддержит или даст хороший совет, очень важно для каждого. Но особенно в таком человеке нуждаются воспитанники детских домов.

Увидеть мир за пределами детского дома, понять себя, стать увереннее, обрести опору и осознанно подойти к выбору будущей профессии – все это детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Рязани помогают сделать участники проекта «Я – Наставник!».

Миссия проекта – создать возможности для социализации и развития коммуникативных навыков у таких детей. Наставник – это старший друг ребенка, который готов поддерживать и помогать ему, делиться своим жизненным опытом и общаться на протяжении нескольких лет.

В чем суть проекта, каждый ли сможет быть наставником и какое место занимают взрослые друзья в жизни воспитанников интернатных учреждений, можно узнать на интересных ежемесячных мастерских.

Очередные мастерские «Я — Наставник!» состоятся 23 и 30 мая.

Хотите узнать о проекте подробнее и понять, подходит ли вам роль наставника?

Приходите по ссылке nastavnichestvo.org, заполняйте анкету, и команда проекта обязательно с вами свяжется!

Реализуется в 31 регионе России и Казахстане, и Рязанская область в их числе. Его участники — это подростки старше 12, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей — в качестве подопечных и рязанцы старше 24 лет — в роли наставников.

Программа «Я — Наставник!» в Рязани реализуется автономной некоммерческой организацией ПроДетство при поддержке благотворительного фонда «Солнечный Город» Новосибирск.

Подробнее о проекте на сайте nastavnichestvo.org