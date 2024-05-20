Полковник Цыплаков обжалует свой арест в Областном суде

Стало известно, что экс-заместитель начальника уголовного розыска Рязанской области Виталий Цыплаков, которого подозревают в убийстве Сергея Пинтелина во время незаконной охоты на лося, обжалует свой арест в облсуде. Информация об этом появилась в Telegram-канале «РЯЗИНФОРМБЮРО».

Однако Рязанский областной суд отказал Цыплакову в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест. Подсудимый остаётся под стражей.

Заседание по ходатайству прокурора проходит в закрытом режиме из-за сведений, составляющих гостайну.