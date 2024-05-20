Понедельник, 20 мая, 2024

Полковник Цыплаков обжалует свой арест в Областном суде

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/rzn_brief

Стало известно, что экс-заместитель начальника уголовного розыска Рязанской области Виталий Цыплаков, которого подозревают в убийстве Сергея Пинтелина во время незаконной охоты на лося, обжалует свой арест в облсуде. Информация об этом появилась в Telegram-канале «РЯЗИНФОРМБЮРО».

Однако Рязанский областной суд отказал Цыплакову в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения на домашний арест. Подсудимый остаётся под стражей.

Заседание по ходатайству прокурора проходит в закрытом режиме из-за сведений, составляющих гостайну.

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