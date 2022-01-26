37% жителей Рязанской области тратят на медицину десятую часть своей зарплаты

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Рязанской области, чтобы выяснить, как изменились их доходы из-за пандемии и локдаунов и сколько процентов от зарплаты обычно приходится тратить на медикаменты и лечение.

62% жителей региона заявили, что их доходы сократились на фоне пандемии и ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Чаще всего о снижении говорили респонденты в возрасте 45-54 лет (73% из них выбрали этот вариант) и старше 55 лет (71%), реже всего – в возрасте 18-24 лет (56%). Падение доходов из-за пандемии стало наиболее ощутимым для представителей туристическо-ресторанного бизнеса (75%), высшего менеджмента, работников транспорта и представителей научно-образовательной сферы (по 74%). Меньше всего тех, чьи доходы снизились, среди ИТ-специалистов (42%).

40% жителей Рязанской области тратят на лекарства, витамины и бады до 10% от своей заработной платы (таких респондентов в регионе оказалось больше всего и по стране в целом). Для 27% жителей эти расходы составляют 10-25% от зарплаты. 8% расходуют на эти цели от 25% и больше своих доходов. 25% признались, что обычно вообще не тратятся на медикаменты и добавки.

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На медицину и врачей 37% жителей региона обычно тратят до 10% своей заработной платы, 21% — от 10% до четверти, 11% — от 25% и больше. Треть опрошенных (31%) не тратят на это деньги. Интересно, что самой высокой долей расходов на медицинское обслуживание отличились молодые соискатели: 13% опрошенных в возрасте 18-24 года обычно тратят на эти цели от четверти своих доходов. При этом среди соискателей старше 45 лет таких только 7%.