Житель Касимова угрожал зарезать сына сожительницы и его друга

В Касимове дознаватели возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в угрозе убийством. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В межмуниципальный отдел МВД России «Касимовский» от неравнодушных граждан поступило сообщение, что во дворе одного из домов города Касимова мужчина с ножом в руке угрожает убийством молодым людям.

Участковые уполномоченные полиции немедленно прибыли на место происшествия и урегулировали конфликт.

По предварительной информации, 20-летний молодой человек узнал, что 25-летний мужчина, который проживает с его матерью, в последнее время стал злоупотреблять спиртными напитками, что очень не нравилось женщине. Сын хотел помочь матери и решили поговорить с ее сожителем, чтобы вразумить его вести здоровый образ жизни. Молодой человек вместе со своим 22-летним другом отправился в отчий дом, где на пороге их встретил 25-летний хозяин. Последний, пребывая в нетрезвом состоянии, не захотел слушать нравоучения гостей. Он взял из дома нож, и замахиваясь им на молодых людей, стал высказывать угрозы расправы. В этот момент подоспели сотрудники полиции, утихомирили нетрезвого мужчину и изъяли у него нож.

Дознавателем межмуниципального отдел МВД России «Касимовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).