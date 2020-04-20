Жители Владикавказа вышли митинговать на улицы города

Во Владикавказе местные жители вышли митинговать против режима самоизоляции. Они требуют отставки главы республики Вячеслава Битарова.
По оценкам различных СМИ, участниками протестного мероприятия стали от 500 до 1500 человек. Люди решились на протест, потеряв работу и от недостатка информации по заражениям COVID-19.
Битаров: «Эту болезнь не я придумал. и лечение одно — сидеть дома. Во многих странах так сделали». Один из участников акции ответил: «Во многих странах деньги людям дают». Видео: «Юг. МБХ медиа» pic.twitter.com/VrvNzxD1dS— МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020
На месте находятся сотрудники Росгвардии и правоохранители. Ситуация обостряется. На кадрах, опубликованных МБХ Медиа, можно заметить, как глава республики начал диалог с местными жителями, однако он не заладился.
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