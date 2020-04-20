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Жители Владикавказа вышли митинговать на улицы города

Алексей Агеев

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Во Владикавказе местные жители вышли митинговать против режима самоизоляции. Они требуют отставки главы республики Вячеслава Битарова.

По оценкам различных СМИ, участниками протестного мероприятия стали от 500 до 1500 человек. Люди решились на протест, потеряв работу и от недостатка информации по заражениям COVID-19.

На месте находятся сотрудники Росгвардии и правоохранители. Ситуация обостряется. На кадрах, опубликованных МБХ Медиа, можно заметить, как глава республики начал диалог с местными жителями, однако он не заладился.

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