Житель Донского собрал «луноход»

Уникальное транспортное средство сфотографировали в Донском (Тульская область). Снимок чудо-автомобиля разместили в соцсетях.

По данным очевидцев, маленький «луноход» собрал своими руками житель Донского. На самодельном транспорте мужчина передвигается по родному городу. В салоне ТС может разместиться лишь водитель. Кузов чудо-авто нестандартный и выполнен из оригинальных частей, а вот запчасти для технической начинки взяты от других, серийных, машин.

Номера на донском «луноходе» отсутствуют. По всей видимости, мотор транспортного средства не дотягивает до объема в 50 кубов, поэтому чудо-машинку можно не регистрировать в ГИБДД, сообщает НМ71.ру.

Фото: соцсети