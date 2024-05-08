В Рязанской области клещи покусали 135 человек. Именно столько человек обратились в медицинские организации на прошлой неделе. Информацию об этом опубликовал региональный Роспотребнадзор.
Отмечается, что среди пострадавших 45 детей.
В Рязанской области клещи покусали 135 человек. Именно столько человек обратились в медицинские организации на прошлой неделе. Информацию об этом опубликовал региональный Роспотребнадзор.
Отмечается, что среди пострадавших 45 детей.
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