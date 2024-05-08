В Рязанском ЗАГСе проанализировали зарегистрированные акты с 1 по 9 мая 1945 года

В Рязанском ЗАГСе проанализировали период с 1 по 9 мая 1945 года в Рязанской области и изучили зарегистрированные акты за это время. Результаты исследовательской работы опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» Елена Сорокина.

С 1 по 9 мая 1945 года в Рязанской области было зарегистрировано актов:

о рождении — 409,

о смерти — 392,

о заключении брака — 195,

об усыновлении — 1.

Отмечается, что в рязанском городском ЗАГСе 9 мая не регистрировали акты. А в областных сельсоветах обнаружили 14 актов о заключении брака, 13 актов о рождении и 21 акт о смерти.

Елена Сорокина отмечает, что в работе с архивами ЗАГСу помогают студенты на практике.