Четверг, 9 мая, 2024

В Рязанском ЗАГСе проанализировали зарегистрированные акты с 1 по 9 мая 1945 года

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото: vk.com/id811942615

В Рязанском ЗАГСе проанализировали период с 1 по 9 мая 1945 года в Рязанской области и изучили зарегистрированные акты за это время. Результаты исследовательской работы опубликовала на своей странице во «ВКонтакте» Елена Сорокина.

С 1 по 9 мая 1945 года в Рязанской области было зарегистрировано актов:
о рождении — 409,
о смерти — 392,
о заключении брака — 195,
об усыновлении — 1.

Отмечается, что в рязанском городском ЗАГСе 9 мая не регистрировали акты. А в областных сельсоветах обнаружили 14 актов о заключении брака, 13 актов о рождении и 21 акт о смерти.

Елена Сорокина отмечает, что в работе с архивами ЗАГСу помогают студенты на практике.

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