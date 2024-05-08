В Рыбновском районе захоронили останки красноармейца, пропавшего без вести в годы Великой Отечественной войны

В селе Новоселки Рыбновского района 8 мая захоронили останки местного жителя, красноармейца Сергея Малофейкина, который пропал без вести в годы Великой Отечественной войны. Об этом пишет ИД «Пресса».

Останки Сергея Малофейкина обнаружил 26 апреля кировский поисковый отряд «Линия фронта». Их нашли в окрестностях деревни Кобылкино Старорусского района Новгородской области. Идентифицировать останки смогли по записке, вложенной в солдатский медальон. В ней было указано имя бойца и адрес семьи.

Благодаря работе поискового отряда «Линия фронта» выяснили, что четыре брата Малофейкиных – Сергей, Николай, Иван и Василий ушли на фронт. Трое из них погибли. Домой вернулся только Николай.

Однако в семье Малофейкиных был еще пятый младший сын Владимир 1930 года рождения. С его дочерью Ольгой Рындиной поисковикам удалось связаться.

Сергея Малофейкина отпели в церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы в Новоселках. Затем останки захоронили с воинскими почестями. На похоронах присутствовали его родственники: племянница Ольга Рындина, внучатые племянницы Мария Олесова и Марина Хлапова.