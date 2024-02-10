Суббота, 10 февраля, 2024

Отец нового главкома ВСУ Сырского обратился к россиянам

Пожилой отец нового главкома ВСУ Александра Сырского в беседе...

В Ярославской области нашли замороженное тело в уличном туалете

В поселке Кузнечиха Ярославской области в полузаброшенном туалете нашли...

Кто по закону может остановить автомобиль на дороге, кроме полицейских

Такими полномочиями наделены сотрудники целого ряда служб, и неповиновение их законным требованиям может обернуться неприятностями.

В Екатеринбурге парень в строгом костюме разгромил клинику

Молодой человек в деловом костюме устроил дебош в медицинской...

Отец нового главкома ВСУ Сырского обратился к россиянам

Автор: powder

Опубликовано

Пожилой отец нового главкома ВСУ Александра Сырского в беседе с телеграм-каналом SHOT обратился к россиянам.

Пенсионер попросил не трогать его семью, поскольку для нее это тяжелое время.

Как сообщали СМИ, 84-летний отец и 82-летняя мать Сырского живут во Владимирской области и большую часть времени проводят на даче.

Позавчера Александра Сырского назначили главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. После того, как в сети появилось информация, что его родители до сих пор живут в России, на них обрушилась волна хейта.

- Advertisement -

Поделиться:

Популярные материалы

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Ярославской области нашли замороженное тело в уличном туалете

Кто по закону может остановить автомобиль на дороге, кроме полицейских

В Екатеринбурге парень в строгом костюме разгромил клинику

73 пожара в частном секторе ликвидировали в Рязанской области

Касимовцев позабавила надпись «АУ» на новом светофоре

Обнародовано имя нового наставника шоу «Лига городов» на ТНТ

Сорокина рассказала историю супругов Назаровых из Рязани, которые отпраздновали 55 лет совместной жизни

В Госдуму внесли законопроект о продлении пособия на ребёнка до 18 лет

О ветхом погосте замолвите слово: в Рязани возводятся новые кладбища, но про благоустройство старых чиновники вспоминают нечасто

Народные приметы 14 февраля: как привлечь в жизнь любовь?

Павел Малков рассказал о создании единой системы поддержки участников СВО и их семей в Рязанской области

Рязанские врачи ответили на вопросы членов семей участников СВО

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Ярославской области нашли замороженное тело в уличном туалете

Новости мира
В поселке Кузнечиха Ярославской области в полузаброшенном туалете нашли...

Кто по закону может остановить автомобиль на дороге, кроме полицейских

Акценты
Такими полномочиями наделены сотрудники целого ряда служб, и неповиновение их законным требованиям может обернуться неприятностями.

В Екатеринбурге парень в строгом костюме разгромил клинику

Новости мира
Молодой человек в деловом костюме устроил дебош в медицинской...

73 пожара в частном секторе ликвидировали в Рязанской области

Новости Рязани
Чаще всего пожары происходят по электротехническим причинам.

Касимовцев позабавила надпись «АУ» на новом светофоре

Новости Касимова
Она обозначает «адаптивное управление».