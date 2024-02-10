Отец нового главкома ВСУ Сырского обратился к россиянам

Пожилой отец нового главкома ВСУ Александра Сырского в беседе с телеграм-каналом SHOT обратился к россиянам.

Пенсионер попросил не трогать его семью, поскольку для нее это тяжелое время.

Как сообщали СМИ, 84-летний отец и 82-летняя мать Сырского живут во Владимирской области и большую часть времени проводят на даче.

Позавчера Александра Сырского назначили главнокомандующим ВСУ вместо Валерия Залужного. После того, как в сети появилось информация, что его родители до сих пор живут в России, на них обрушилась волна хейта.