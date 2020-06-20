Женщина зарезала двух мужчин во время пьяного дебоша у метро в Москве

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В Москве задержана женщина 1979 года, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры возле станции метро «Царицыно». В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео с места событий.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в ходе конфликта, возникшего во время распития спиртных напитков. По предварительной версии, женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударила ножом своего сожителя, а затем — его знакомого.

В результате один их потерпевших скончался на месте, другой умер в больнице. Возбуждено уголовного дело.