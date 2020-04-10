Заключенные разбили камеры и избили тюремщика в Иркутской области

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Возбуждено уголовное дело по факту нападения заключенных на сотрудника колонии в городе Ангарске. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление УФСИН.

Инцидент произошел 9 апреля. По предварительной информации, осужденный, будучи в штрафном изоляторе, отказался от проведения личного обыска. Он стал толкать тюремщиков и агитировать других отбывающих наказание к противоправным действиям.

В итоге заключенные разбили камеры наблюдения, после чего напали на сотрудника колонии. Также стало известно, что на территории колонии произошел пожар.

Как утверждает телеканал, в исправительной колонии №15 горит цех деревообработки. Появилось видео с места случившегося.


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