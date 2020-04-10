Заключенные разбили камеры и избили тюремщика в Иркутской области

Возбуждено уголовное дело по факту нападения заключенных на сотрудника колонии в городе Ангарске. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление УФСИН.
Инцидент произошел 9 апреля. По предварительной информации, осужденный, будучи в штрафном изоляторе, отказался от проведения личного обыска. Он стал толкать тюремщиков и агитировать других отбывающих наказание к противоправным действиям.
В итоге заключенные разбили камеры наблюдения, после чего напали на сотрудника колонии. Также стало известно, что на территории колонии произошел пожар.
Как утверждает телеканал, в исправительной колонии №15 горит цех деревообработки. Появилось видео с места случившегося.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram