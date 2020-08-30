Юрист рассказал, как можно потерять деньги со вкладов

Глава филиала московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, как человек может потерять деньги со вкладов. Он отметил, что банковские счета являются одним из наиболее надежных способов хранения денег.

Но бывают случаи, когда люди теряют все накопленные деньги. По словам юриста, часто хищение денег связано с деятельностью работников банков.

«Именно к их действиям и к документам, предлагаемым на подпись клиентам, необходимо относиться с особым вниманием», – подчеркнул специалист.

Он заметил, что при появлении в банке первый раз человек внимательно ко всему относится. Но когда визит далеко не первый, клиент ведет себя более расслабленно и может стать жертвой аферистов, пишет РЕН ТВ.