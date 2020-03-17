Водитель под наркотиками устроил смертельное ДТП в Кемерово

16 марта на территории города Кемерово водитель под воздействием наркотиков устроил смертельную аварию. ЧП случилось на перекретске бульвара Строителей и проспекта Химиков.

Универсал Audi A4 на полном ходу протаранил Ford Mondeo, который стоял под светофором. Видео столкновения оказалось в распоряжении Вестей. В результате ДТП смертельные травмы получил водитель Форда. Пассажирка его автомобиля была госпитализирована.

Предполагаемый виновник происшествия сперва скрылся с места трагедии. Однако через некоторое время сам вернулся на место ДТП, его арестовали. По итогам освидетельствования стало ясно: 23-летний водитель автомашины Audi был под наркотиками. По факту произошедшего ведется расследование. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.