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Новости мираПроисшествия

Во Владимирской области задержали похитителя первоклассника

Никита Брыкин

Стражи порядка задержали во Владимирской области возможного похитителя 7-летнего ребенка, который пропал почти два месяца назад. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

Сообщается, что 26-летнего жителя одной из деревень поймали полицейские при поддержке Росгвардии. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик.

Первоклассника направили в больницу, при осмотре у него не обнаружили серьезных повреждений. Злоумышленника доставят в следственные органы.

Ребенок исчез 28 сентября. По данным следствия, мальчик возвращался из школы, но до дома так и не дошел. Возбуждено уголовное дело.

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