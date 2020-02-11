Власти Крыма ищут дополнительные источники водоснабжения

11 февраля премьер-министр республики Крым Юрий Гоцанюк сделал заявление.

— Сейчас разрабатываются мероприятия по дополнительному источнику водозабора, который может обеспечить Симферополь и Ялту водой. Работа огромная ведется. Проблем с точки зрения водоподачи на территории всей Республики Крым нет совершенно.

Выступлению чиновника предшествовали проблемы с водой в Симферополе, в результате которых водохранилища были заполнены на треть. По прогнозам, запасов воды хватило бы на три месяца. Об этом сообщал глава Госкомитета по водному хозяйству Крыма Игорь Вайль.

Сегодня власти заявили, что причин для волнения нет, и воды хватает. Мероприятия являются дополнительными, пишет КрымИнформ.