Вера Брежнева поразила гостей вечеринки сексуальным образом на Хэллоуин

Популярная певица Вера Брежнева взбудоражила гостей вечеринки и своих фолловеров сексуальным костюмом, который она выбрала для вечеринки на Хэллоуин. После мероприятия звезда выложила в своем аккаунте фото в латексном одеянии.
Черный костюм 37-летней исполнительницы помог создать образ женщины-кошки. На своей странице в Инстаграме Брежнева, кроме того, показала эротичное видео в данном наряде.
В Сети экстравагантный и сексуальный образ звезды вызвал большой резонанс. Многие восхитились красотой Веры. Другие раскритиковали ее, сообщает ЭГ.
Фото: ЭГ