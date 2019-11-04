Вера Брежнева поразила гостей вечеринки сексуальным образом на Хэллоуин

Популярная певица Вера Брежнева взбудоражила гостей вечеринки и своих фолловеров сексуальным костюмом, который она выбрала для вечеринки на Хэллоуин. После мероприятия звезда выложила в своем аккаунте фото в латексном одеянии.

Черный костюм 37-летней исполнительницы помог создать образ женщины-кошки. На своей странице в Инстаграме Брежнева, кроме того, показала эротичное видео в данном наряде.

В Сети экстравагантный и сексуальный образ звезды вызвал большой резонанс. Многие восхитились красотой Веры. Другие раскритиковали ее, сообщает ЭГ.

Фото: ЭГ