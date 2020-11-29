В Смоленской области нашли пропавшего 9-летнего мальчика спустя час после объявления

В Десногорске Смоленской области нашли пропавшего накануне 9-летнего мальчика. Об этом сообщает «Важное в Смоленске».
Ребенка удалось отыскать живым спустя час после объявления о розыске. Глеб пропал после 17:00. А пока мальчика искал весь город, ребенок спокойно играл в компьютер со своим другом.
Мама мальчика поблагодарила полицию, Росгвардию, родителей, волонтеров и всех неравнодушных в оказании помощи.
Оказалось, что Глеб взял с собой телефон, но оставил в куртке, поэтому не слышал звонки от родительницы.