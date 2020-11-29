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В Смоленской области нашли пропавшего 9-летнего мальчика спустя час после объявления

Елена Лобанова

В Десногорске Смоленской области нашли пропавшего накануне 9-летнего мальчика. Об этом сообщает «Важное в Смоленске». 

Ребенка удалось отыскать живым спустя час после объявления о розыске. Глеб пропал после 17:00. А пока мальчика искал весь город, ребенок спокойно играл в компьютер со своим другом. 

Мама мальчика поблагодарила полицию, Росгвардию, родителей, волонтеров и всех неравнодушных в оказании помощи. 

Оказалось, что Глеб взял с собой телефон, но оставил в куртке, поэтому не слышал звонки от родительницы. 

 — Когда он зашел во двор нашего дома, то не понял почему так много людей. Конечно, никто не кричал, не порол и не собирается, но теперь на улицу точно будет ходить в сопровождении. Сегодня сквозь слёзы и надежду, что сын найдется, я увидела, что пришли очень много незнакомых людей, огромное вам спасибо, — говорится в сообщении.

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