В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в расчленении транссексуала

В Санкт-Петербурге задержали 53-летнего актера. Его подозревают в убийстве и расчленении транссексуала из Таджикистана, сообщает РИА «Новости».

В июне в реке Мга в Кировском районе была обнаружена часть тела мужчины. У погибшего были вставные силиконовые импланты. Транссексуалу было 24 года.

Правоохранительные органы задержали 53-летнего уроженца Томской области. Его нашли в квартире своего друга на Новочеркасском проспекте. Оказалось, что мужчина также состоял в закрытом сообществе нетрадиционных связей.

Убийство произошло в ночь на 13 января 2020 года. Молодой человек приехал в апарт-отель на Васильевском острове, куда его и пригласил злоумышленник. По словам подозреваемого, он начал подозревать, что гость хочет его усыпить и обокрасть. Именно поэтому он сначала зарезал парня, а потом расчленил его с помощью пилы.

Испугавшись последствий, мужчина скрылся в Твери, но затем вернулся в Петербург, чтобы спрятать части тела убитого.