В России ввели повышенный налог на доходы для богатых

Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ для богатых. Теперь россияне, которые зарабатывают более 5 млн в год и 400 000 в месяц, будут платить налог не 13%, а 15%. Об этом пишет a.news.

Причина кроется в увеличении поступлений в бюджет страны. Так, по расчетам только за 2021 год Россия получит дополнительные 60 млрд рублей налогов, а к 2023 году — 70 млрд рублей. Эти предполагаемые поступления уже зарезервированы в бюджете — их планируется направить на «Развитие здравоохранения».

При этом повышенная ставка будет действовать только на фиксированный доход. Деньги, полученные с продажи какого-то имущества или страховок будут облагаться старым процентом.