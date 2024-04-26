836 рязанцев, участников ликвидации аварии на ЧАЭС получают выплаты по линии ОСФР

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции. В эту дату в России отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. В Рязанской области проживают 193 ликвидатора и 643 граждан с инвалидностью вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, которые получают ежегодные и ежемесячные выплаты от государства.

Принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС в 1986–1990 годах могут выйти на пенсию по старости досрочно. Пострадавшим гражданам предоставлено право выбора между страховой пенсией и пенсией по государственному пенсионному обеспечению. Инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, приравненные по пенсионному обеспечению к инвалидам вследствие военной травмы, имеют право на установление двух пенсий одновременно. Право на получение двух пенсий имеют и нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца.

Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, и приравненные к ним категории лиц имеют право на получение набора соцуслуг. Для чернобыльцев также предусмотрены ежемесячная денежная компенсация на приобретение продовольственных товаров, ежегодная компенсация на оздоровление, ежемесячная компенсация возмещения вреда здоровью и другие пособия и выплаты.