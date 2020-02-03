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В Подольске охранника зарезали в кафе после остановленной им драки

Агрессивный мужчина убил охранника ТРК «Подмосковье» в Подольске. ЧП случилось 25 января 2020 года.

Согласно предварительной информации, охранник разнял в ТРК двух буянов, которые учинили драку в ТРК. Однако этим история не завершилась. Один из участников разборки пришел отомстить секьюрити, вооружившись ножом. момент ЧП был заснят на видео. При просмотре ролика можно заметить, как одетый в кожаную куртку россиянин наносит охраннику несколько ударов ножом. После нападения преступник убегает.

Правоохранители уже арестовали подозреваемого. Им оказался житель Подольска. Суд уже решил наложить арест на мужчину, сообщает РЕН ТВ.

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