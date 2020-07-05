В Петергофе алабай растерзал прохожего

Жительница Петербурга стала жертвой нападения крупногабаритного алабая в Петергофе. Хозяин заявил, что собака убежала, пишет «Фонтанка».
Инцидент произошел на улице Троицкой. Сообщается, что собака напала на 25-летнюю девушку. Жертве прокусили ногу, руку и ягодицу. Ее госпитализировали в Николаевскую больницу
«Куски мяса врачи снимали вместе с брюками», — рассказали очевидцы.
По словам очевидцев, позже алабай покусал ещё двух женщин. В полиции Петродворцового района эту информацию не подтвердили. Хозяин алабая заявил, что собака сломала вольер и получила свободу.
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