В Петербурге мать похитила своего ребенка у экс-мужа

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Фото и видео — 78.ру

Жительница Санкт-Петербурга похитила своего же ребенка у экс-супруга. Момент ЧП был заснят камерами видеонаблюдения.

При просмотре контента можно заметить, как петербурженка выволакивает из квартиры 8-летнюю девочку, ребенок, не желая идти, отталкивается и сопротивляется, однако не может справиться с женщиной. Отец несовершеннолетней выскакивает из жилища, чтобы остановить происходящее, однако руки ему быстро заламывают крупные мужчины.

После этого мама с похищенным ребенком садятся в белую машину и уезжают. За ними следуют «амбалы», садясь в черный фургон.

По словам пострадавшего, — отца восьмилетней девочки, того самого мужчины, которого уложили лицом в грязный пол подъезда, — они с супругой в 2013 году разъехались, уже имея на руках общего малыша. Общение с ним они поделили поровну.

Как сообщает 78.ру, на похитительницу уже было заведено уголовное дело – за нанесение побоев дочери, а ребенок ранее отказался жить с матерью. Теперь потерпевший мужчина написал заявление о похищении дочки.

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