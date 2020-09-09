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Новости мираПроисшествия

В Омской области живодер колол собаку вилами, связал и выкинул в овраг

Никита Брыкин

В Калачинском районе произошел случай жестокого обращения с животным. Об этом пишет портал «Om1.ru».

Жители села Осокино обратились к участковому уполномоченному полиции. Собаку нашли в овраге. Полицейский погрузил животное в машину и отвез к ветеринару. У собаки диагностировали множественные следы от ударов и проколов, а также большое количество подкожных паразитов. Собаку вылечили, ее приютил участковый.

Выяснилось, что мучил пса его 55-летний хозяин. На глазах соседей живодер избивал пса лопатой и вилами, после чего веревкой связал ему задние лапы, оттащил и бросил в овраг.

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Мужчина признался в содеянном. Ему грозит суд и наказание за жестокое обращение с животными.

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