В Новосибирске школьницу избили из-за зарядки для наушников

13 февраля в Новосибирске школьницы избили 13-летнюю девочку. ЧП случилось в туалете в одной из школ.

Нападавшие схватили жертву за волосы, начали бить о батарею головой, затем отвешивали ей пинки, попадая по телу и лицу. Пострадавшая вырвалась и убежала. После инцидента она позвонила матери и рассказал обо всем. Женщина прибыла в школу и отвела свою дочь в медицинский пункт.

волосы и стали бить головой о батарею, после чего повалили на пол и стали пинать по лицу и телу. Девочка смогла увернуться, вырваться и убежать. Она позвонила маме, которая приехала и повела дочку в медпункт.

Позднее было установлено: конфликт разгорелся после того, как толпа девочек начала заставлять потерпевшую принести в школу зарядку для наушников, а девочка отказала. При этом ранее нападавшие отобрали сами наушники и требовали за них «выкуп», потому что семья девочки «хорошо живет». Мать пострадавшей девочки уже написала заявление в полицию. Она хочет довести разбирательство до суда, сообщает Регион онлайн.