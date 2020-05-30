В Нижнем Тагиле толпа женщин устроила битву за дешевые кастрюли

Покупатели устроили давку из-за дешевых кастрюль в магазине «Галамарт» в Нижнем Тагиле. Об этом пишет портал «E1.RU».
Сообщается, что в торговой точке была объявлена распродажа кастрюль по 99 рублей.
По словам местной жительницы, люди в очереди били друг друга и толкались локтями, чтобы пробиться в магазин.
«У касс зверство только усугубилось», – отметила она.
Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила уже начала проверку. Специалисты проверят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и организацию торговли.
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