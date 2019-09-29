В Москве сотрудник «Киви» спасся от грабителей

В Москве неизвестные совершили нападение на инженера-техника компании «Киви». Мужчина, обслуживающий терминалы, перевозил с собой большую сумму денег и стал мишенью для разбоцников.

ЧП случилось 25 сентября. В это день на одном из светофоров бандиты напали на автомобиль «Нива», в котором находился инженер и служебные денежные средства. Два грабителя попытались отобрать деньги у техника, они разбили его машину и старались проникнуть внутрь в то время, как их подельник перегородил дорогу жертве на своей иномарке. Однако данные действия успехом не увенчались.

Инженер компании «Киви» сумел уехать от нападавших, а не очень удачливым грабителям пришлось скрыться с места ЧП. При этом водитель «Нивы» не только спасся сам, но и сумел сохранить служебные деньги в размере одного миллиона и 100 тысяч рублей. Информация об инциденте появилась на странице паблика «ДТП и ЧП Москва» в соцсети ВКонтакте.