В Кузбассе маршрутка загорелась во время рейса: видео

19 октября в Кемеровской области маршрутка вспыхнула прямо во время движения. В момент ЧП в салоне находились пассажиры.

В соцсетях появилось видео с места ЧП. При просмотре контента можно заметить, как автобус марки ПАЗ горит открытым пламенем. По словам пассажиров, общественный транспорт вспыхнул после того, как преодолел переезд со стороны города.

Уточняется, что никто в ходе инцидента травм не получил. При этом деньги за проезд людям не вернули, а также пассажирам пришлось покидать место ЧП своими силами, так как другой автобус очень долго шел, люди стали мерзнуть. По факту случившегося начата проверка, сообщает СибДепо.

Фото и видео: «ЧП Ленинск-Кузнецкий 112»