В Казани девушка получает угрозы после непристойного танца у мечети

В соцсети попало видео танцев с ночной вечеринки в центре Казани. Ролик опубликован на портале «KazanFirst».

Сообщается, что две молодые девушки станцевали под динамичную музыку, исполняя тверк на фоне мечети Кул-Шариф. Видео вызвало возмущение среди пользователей соцсетей.

Участница видео призналась, что не ожидала такой реакции. Видео сняли спонтанно, поделилась она в беседе с «БИЗНЕС Online».

«Тому, что на фоне мечеть Кул Шариф, я даже значения не придала. Я в юбке, не голая. Ну да, парень, снимая, выбрал удачный ракурс — снизу и видно, что под юбкой», — рассказала девушка.

По словам участницы видео, на нее обрушилась масса угроз от мусульман в соцсетях. Так, один из них пригрозил ей свернуть челюсть, если увидит ее. Девушка добавила, что она не мусульманка и родом не из Казани.