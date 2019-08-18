В Благовещенске лихач устроил две аварии за 20 минут

Вечером в субботу, 17 августа, водитель внедорожника с разницей в 20 минут устроил две аварии в Благовещенске.

По предварительным данным, сначала владелец Toyota Land Cruiser 200 стал виновником ДТП автомобиля в районе перекрестка улиц Чайковского и Краснофлотская. Пострадали четыре автомобиля. Мужчина сбежал с места аварии, однако некоторое время спустя врезался в два авто в районе перекрестка улиц Ленина и Политехническая, пишет ИА Порт Амур.

В последней аварии пострадала девушка 1988 года рождения. Ей понадобилась помощь медиков. Автолюбитель разыскивается.