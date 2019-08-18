На главную Новости мира В Благовещенске лихач устроил две аварии за 20 минут
Новости мираПроисшествия

В Благовещенске лихач устроил две аварии за 20 минут

Вечером в субботу, 17 августа, водитель внедорожника с разницей в 20 минут устроил две аварии в Благовещенске.

По предварительным данным, сначала владелец Toyota Land Cruiser 200 стал виновником ДТП автомобиля в районе перекрестка улиц Чайковского и Краснофлотская. Пострадали четыре автомобиля. Мужчина сбежал с места аварии, однако некоторое время спустя врезался в два авто в районе перекрестка улиц Ленина и Политехническая, пишет ИА Порт Амур.

В последней аварии пострадала девушка 1988 года рождения. Ей понадобилась помощь медиков. Автолюбитель разыскивается.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Евгения Мальцева рассказала о спонсорстве в Школе древних городов

Урбанист Святослав Мурунов рассказал рязанцам о городских сообществах

В Рязани торжественно закрыли Форум древних городов

Несмотря на дождь, в Рязани прошло шествие древних городов

На «Свадьбе по-бухарски» в Рязани пели, танцевали и угощали сладостями

Казанский ТЮЗ представил в Рязани свою версию «Выстрела»

На Рязанской ВДНХ начала работу Школа древних городов

На фестивале кузнецов рязанцев научили пользоваться молотом и кузнечными мехами

У палатки с шаурмой в Рязани засняли крысу

Появилась информация о вечернем свечении аэростатов в Рязанском кремле

ЖФК «Рязань-ВДВ» дома проиграл «Кубаночке»

Утренний полёт аэростатов в Рязани был отменён из-за погоды

В Рязани выступил итальянский вокалист Boris Savoldelli

В центре Рязани ограбили 79-летнюю пенсионерку

Подозреваемый в убийстве женщины взят под стражу

В рамках фестиваля «Встречи на Почтовой» прошёл концерт рязанских исполнителей

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Нехороший мальчик: в Уфе домашний пес загрыз насмерть женщину

Эксперты рассказали о влиянии запрета США на продажи Huawei в России

Анна Семенович устроила откровенную фотосессию в снегу