В Башкирии спасли мальчика-маугли от нерадивой матери

Суд принял решение лишить родительских прав нерадивую мать в Салавате. Об этом пишет портал «Bash.News».
Сообщается, что 7-летний сын женщины жил в ужасных условиях. Его нашли грязным и голодным. В квартире была разруха и антисанитарные условия. Мальчик-маугли не умеет говорить, пользоваться столовыми приборами, ухаживать за собой. Он ест руками и издает бессвязные звуки.
Выяснилось, что мать ребенка нигде не работает и часто выпивает. Она не воспитывала и не ухаживала за мальчиком. Женщину обязали выплачивать на ребенка алименты.
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