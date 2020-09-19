Американские ученые раскрыли тайну глубокого сна и показали, как меняется его функция с возрастом человека, сообщает Lenta.ru со ссылкой на научный журнал Science Advances.

Нейробиологи из Калифорнийского университета построили математическую модель изменения функции мозга у детей от рождения до подросткового возраста. На схеме указаны метаболизм мозга, его объем и время, которое он проводит в фазе быстрого сна.

Оказалось, что в возрасте 2-х лет функция сна меняется с построения инфраструктуры мозга к восстановлению и очистке от повреждений. В это время у ребенка сокращается фаза быстрого сна. По словам специалистов, именно в этой фазе происходят самые яркие видения. То есть мозг не спит, но нейроны работают в полной мере. Ученые отмечают, что не стоит будит ребенка в фазе быстрого сна, ведь тогда происходит реорганизация мозга.

После этого, на протяжении всей жизни человек будет находиться в фазе медленного сна. Этот период отвечает за восстановление мозга.