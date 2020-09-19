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Новости мираОбщество

Ученые раскрыли тайну глубокого сна

Иван Федоров

Американские ученые раскрыли тайну глубокого сна и показали, как меняется его функция с возрастом человека, сообщает Lenta.ru со ссылкой на научный журнал Science Advances. 

Нейробиологи из Калифорнийского университета построили математическую модель изменения функции мозга у детей от рождения до подросткового возраста. На схеме указаны метаболизм мозга, его объем и время, которое он проводит в фазе быстрого сна. 

Оказалось, что в возрасте 2-х лет функция сна меняется с построения инфраструктуры мозга к восстановлению и очистке от повреждений. В это время у ребенка сокращается фаза быстрого сна.  По словам специалистов, именно в этой фазе происходят самые яркие видения. То есть мозг не спит, но нейроны работают в полной мере. Ученые отмечают, что не стоит будит ребенка в фазе быстрого сна, ведь тогда происходит реорганизация мозга. 

После этого, на протяжении всей жизни человек будет находиться в фазе медленного сна. Этот период отвечает за восстановление мозга.

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