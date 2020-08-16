У столичной пенсионерки похитили сейф с 16 миллионами рублей

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Жертвой ограбления стала пожилая жительница Москвы. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент произошел на улице Родионовской на северо-западе столицы. Пенсионерка обратилась в полицию 15 августа. Выяснилось, что злоумышленники проникли в дом женщины через окно, совершили кражу сейфа, в котором находились денежные средства в сумме 15,8 миллиона рублей и скрылись.

Судя по всему, горе-грабителям не удалось вскрыть сейф. Его нашли, из него ничего не похищено.