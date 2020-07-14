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Новости мираПроисшествия

Толпа подростков жестоко избила мальчика в Нижегородской области

Никита Брыкин

В городе Саров подростки жестоко избили ребенка во дворе бывшей школы. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ. Появилось видео с места случившегося.

По предварительной версии, группа юношей и девочек из десяти человек выясняла отношения и била бутылки о стену дома. В какой-то момент одна из девочек толкнула мальчика, после чего на него набросились остальные. Подростки били пострадавшего руками и ногами всей толпой.

По словам местных жителей, расправу устроили подростки из обеспеченных семей. По данному факту проводится проверка.

Видео – ННТВ

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