Толпа подростков избила беременную женщину в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ сообщил об избиении беременной жительницы Петербурга. Инцидент произошел накануне рядом со станцией метро «Рыбацкое».
По предварительной информации, пятеро подростков напали на мужчину и женщину. Медики оказали помощь пострадавшим и отпустили их. У потерпевшей, которая находилась на 14-ой неделе беременности, диагностирован перелом кости носа.
В настоящий момент выясняются подробности. Проводится проверка. Причины случившегося уточняются.
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