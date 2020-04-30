Таксиста пытались похитить в Москве

Толпа таксистов решила похитить коллегу, чтобы «выбить» долго в 20 000 рублей. Инцидент произошел на МКАД.
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места событий. При просмотре контента можно заметить, что несколько таксистов насильно выволакивают из автомашины своего коллегу, разбив стекло иномарки, а затем начинают его жестоко бить. При попытке посадить потерпевшего в свой автомобиль таксисты потерпели фиаско. После неудачи они спешно покинули место ЧП.
Уточняется, что два подозреваемых уже задержаны. Ведется расследование.
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