Губернатор Малков рассказал о планах развития рязанской Аэрокосмической долины

Губернатор Павел Малков принял участие в пленарном заседании двухдневной конференции «Аэрокосмическая инновационная долина: развитие инфраструктуры и поддержка высокотехнологичных компаний», которая проходит в Рязани. Подробности сообщила пресс-служба регионального правительства.

Инновационный научно-технологический центр «Аэрокосмическая инновационная долина» создан по поручению Президента России. Этот проект Правительство Рязанской области реализует совместно с Правительством РФ, МАИ, Роскосмосом, Ростехом. На пленарном заседании конференции обсуждалась дальнейшая работа по развитию ИНТЦ, проекты резидентов, меры поддержки высокотехнологичных проектов, в том числе в области БАС, вопросы контроля воздушного пространства и ряд других тем.

В своем видеообращении к участникам конференции гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов поблагодарил Губернатора и Правительство региона, руководство, участников Долины за эффективную работу. Он подчеркнул большие перспективы рязанского ИНТЦ, в том числе по проектам в области дистанционного зондирования земли и использования результатов космической деятельности. «Применение космических услуг в разы увеличивает динамику развития, потенциал целых секторов экономики, в том числе таких перспективных индустрий, как робототехника, экономика данных, беспилотный транспорт. Поэтому с учетом действующей господдержки убежден в дальнейшем успехе развития в Рязанской области инновационного центра, выпуска качественной продукции», — сказал Юрий Борисов.

Губернатор Павел Малков рассказал на заседании о планах развития Аэрокосмической долины, в которой уже 60 резидентов. Это отечественные высокотехнологичные компании, треть из которых рязанские. Одним из важнейших направлений является развитие отрасли беспилотных авиационных систем. Павел Малков подчеркнул, что Рязанская область входит в новый нацпроект по формированию отрасли БАС. В регионе, на базе аэродрома «Протасово», создается научно-производственный центр «Протос». В этом году там будет создана пилотная станция с базой для проведения испытаний беспилотников, их доработки и производством комплектующих для их оперативного ремонта. По словам Губернатора, завершается создание Центра коллективного пользования, который позволит региональным компаниям использовать производственные возможности резидентов и партнеров ИНТЦ. На конференции были подписаны соответствующие соглашения о партнерстве и договоры. Павел Малков сообщил, что также проектируется «гринфилд «Варские», где планируется сделать технопарк в сфере электронной промышленности. Он подчеркнул важность наличия инфраструктуры для проведения разработок и быстрого запуска продукта в серию. «Аэрокосмическая долина активно развивается. Это важнейший для нас проект, многое уже удалось сделать. Видим нацеленность каждой компании на очень серьезную работу, есть готовность генерировать перспективные проекты, внедрять новые технологии, производить самые востребованные продукты. Есть видение развития по каждому направлению. Для нас самый главный ориентир — это задачи, которые ставит Президент, обязательно их выполним», — сказал Губернатор.

Директор департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития РФ Владимир Волошин сказал: «Высоко оцениваем работу «Аэрокосмической долины», темпы ее развития. Среди 11 ИНТЦ в стране она является одним из лидеров. Растет количество направлений деятельности. Приветствуем новый вектор работы в рамках нацпроекта по беспилотным авиационным системам, со стороны Минэкономразвития России готовы оказывать всю необходимую поддержку».

Заместитель исполнительного директора — директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика» Анастасия Павленко, которая также выступила модератором пленарного заседания, подчеркнула: «За непродолжительный срок работы Аэрокосмической долине удалось встать на путь устойчивого развития, достичь весомых результатов и занять свое место в отрасли и на инновационной карте страны. Проекты ИНТЦ реализуются при активной и всесторонней поддержке Правительства области. Основная часть инфраструктуры создается именно на Рязанской земле. Важно, что Долина встроена в федеральную повестку и программы поддержки».

В пленарном заседании участвовали первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев, генеральный конструктор — заместитель гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков, гендиректор Фонда НТИ Вадим Медведев, зампред Правительства области Юлия Швакова, министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев, руководители, резиденты и партнеры ИНТЦ «Аэрокосмическая инновационная долина», отраслевые эксперты. В программе конференции запланировано проведение круглых столов, осмотр возможностей аэродрома «Протасово» и ряда производственных площадок.