Женщина отрезала голову собственной дочери

Женщина, проживающая в Харькове, отрезала голову своей дочери. Девочке было 13 лет.
ЧП произошло 30 апреля. Местные жители рассказали, что по улице Полтавский шлях идет голая неадекватная женщина. она вооружена ножом. На место ЧП приехали полицейские и задержали гражданку с пакетом. В нем лежала отрезанная голова ребенка.
38-летняя задержанная не объяснила внятно мотивов преступления. Спустя некоторое время правоохранителям позвонил брат подозреваемой. Он рассказал, что нашел дома труп своей племянницы без головы. По факту жуткого ЧП ведется расследование, сообщает Пятый канал.
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