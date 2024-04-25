Следственный комитет расследует уголовное дело по факту нападения банды подростков на участника спецоперации, заявила помощник главы регионального управления СК по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова, ее слова приводит V1.RU.

Инцидент произошел в ночь на 1 апреля на улице Краснополянской. Потерпевший восстанавливался после ранения.

«Нападавшие отобрали у мужчины мобильный телефон и банковскую карту, с которой позже сняли три миллиона рублей», — уточнила Буянова.

Один из подозреваемых — 17-летний подросток, уже установлен и задержан. Вскоре его планируют арестовать. При этом он отказывается давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции.

Предположительно, в банде было четыре человека. Сообщников задержанного ищут.