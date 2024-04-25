Пятница, 26 апреля, 2024

В Волгограде подростки отобрали три миллиона рублей у участника СВО

Автор: powder

Опубликовано

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту нападения банды подростков на участника спецоперации, заявила помощник главы регионального управления СК по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова, ее слова приводит V1.RU.

Инцидент произошел в ночь на 1 апреля на улице Краснополянской. Потерпевший восстанавливался после ранения.

«Нападавшие отобрали у мужчины мобильный телефон и банковскую карту, с которой позже сняли три миллиона рублей», — уточнила Буянова.

Один из подозреваемых — 17-летний подросток, уже установлен и задержан. Вскоре его планируют арестовать. При этом он отказывается давать показания, ссылаясь на статью 51 Конституции.

Предположительно, в банде было четыре человека. Сообщников задержанного ищут.

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