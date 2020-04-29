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В Татарстане женщина с детьми сбежала в лес из-за чипирования

Алексей Агеев

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35-летняя жительница Лениногорска (Татарстан) сбежала в лес, прихватив с собой 13- и 15-летнего сыновей. Там пропавшие просидели около двух недель.

5 апреля жительница Татарстана заявила детям, что необходимо спастись от чипирования, которое вскоре начнется в РФ. Женщина взяла с собой сыновей, хлеб и несколько луковиц. Затем все трое покинули город, уехав в заброшенную наполовину деревню Алешкино. В 15-ти километрах от города женщина обустроила быт в шалаше около реки Кислинки.

После того, как еда закончилась, женщина якобы стала кормить мальчиков листьями. 18 апреля один из парней повстречался в лесу с нефтяниками и попросил помощи. Энергетики вызвали на место ЧП правоохранителей. стражи порядка доставили в медучреждение измученных детей. Мать была задержана, а позднее отпущена.

Жительница Татарстана свою вину признает лишь частично. Как сообщает КП, гражданка выглядит адекватной до тех пор, пока не начинает говорить, что в России будет проводиться чипизация, и ее детей надо спасать от этого. На учете в психдиспансере не состояла.

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