Сексуальная девушка устроила фотосессию в метро и стала очень популярной

Сексуальная Джессика Джордж устроила фотосессию в метро Нью-Йорка. Девушка сделала несколько пикантных фотографий прямо в вагоне поезда и покорила своей смелостью окружающих и пользователей Сети.

О поступке красавицы стало известно после того, как один из очевидцев фотосессии – пользователь соцсети Twitter – снял на видео раскрепощенные действия Джессики и разместил ролик в интернете. При просмотре видеокадров можно заметить, как красивая дама в черном обтягивающем платье и в туфлях на каблуках устанавливает свой смартфон на сиденье и начинает позировать перед камерой. Все это время за красоткой смотрят другие пассажиры подземки. Видео с фотосессией Джессики стало весьма популярным. Его оценили более 230 тысяч пользователей.

После случая в метро Джордж разместила получившиеся у нее селфи на своей странице в «Твиттере», а также поблагодарила тайного «оператора» за видеоролик, прикрепив к посту ссылку на страницу мужчины. В комментариях к публикации люди отметили, что остались в восторге от смелости и раскрепощенности красотки. Многие захотели быть такими же, сообщает РЕН ТВ.

Фото: соцсеть «Твиттер»