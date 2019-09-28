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Саратовец подрался в бане и потерял память

Полицейские раскрыли уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью 40-летнему жителю села Натальино.

Выяснилось, что вечером 21 сентября мужчина проходил мимо бани односельчанина. Его пригласили попариться, и он согласился. Компания распивала спиртное. Между потерпевшим и 23-летним парнем возник конфликт, после чего завязалась драка.

В ходе потасовки молодой человек ударил оппонента ногой в нос. В итоге пострадавший упал и сильно ударился головой.

Как пишет Версия-Саратов, он был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга. Сам пострадавший не смог вспомнить, как это произошло из-за провалов в памяти

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