Роспотребнадзор рекомендует отменить перемены в школах

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы образовательных учреждений в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщают РИА Новости.
Одна из них касается перемен. Планируется отменить общие перемены и прогулки, чтобы не допустить общения детей из разных классов. Во время перемен рекомендуется дезинфицировать кабинеты. А при входе в здание следует установить дозатор с антисептиком.
Роспотребнадзор также рекомендует воздержаться от проведения массовых мероприятий и уменьшить число учеников в классе и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра между учениками и педагогами.
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