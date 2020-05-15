Раскрыты подробности «бунта» сотен мигрантов в Москве

В пресс-службе «Фуд-сити» в Москве рассказали о беспорядках, учиненных сотнями мигрантами на парковке у рынка на юго-западе Москвы. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что у продавцов из стран ближнего зарубежья возник конфликт с арендодателями. Отмечается, что на рынок поступило избыточное количество сезонных продуктов, а также избыточный спрос на торговые места. В итоге некоторым не хватило места для торговли.
«Это привело к возмущению, и было подхвачено несколькими зеваками, непроизвольно создавшими толпу», – говорят в пресс-службе рынка.
При этом в «Фуд-сити» отметили, что в администраторы пошли навстречу мигрантам и открыли еще несколько точек для реализации их товара.
Уточняется, что стражам порядка пришлось подавлять «бунт». Как передает телеканал RT, полиция уговорила разойтись протестующих.
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