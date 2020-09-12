Ради одного миллиона евро девушка отрубила себе руку и села в тюрьму

В Словении 22-летняя девушка Юлия Адлесич отрезала себе руку циркулярной пилой ради одного миллиона евро. Пострадавшая планировала, что из-за травмы получит страховку с круглой суммой, сообщает Lenta.ru.

В начале 2019 года девушка согласилась отрубить себе левую руку, чтобы заработать много денег. Эту махинацию она проделала вместе со своим молодым человеком. Когда девушку доставили в больницу, Юлия заявила, что получила травму, распиливая ветки. Молодые люди специально не взяли с собой отрезанную руку, чтобы врачи наверняка не смогли пришить ее обратно.

Прокуратура занялась проверкой этого инцидента и обнаружила, что год назад Юлия подписала контракты с пятью страховыми компаниями. К тому же, за несколько дней до происшествия молодой человек девушки искал в интернете принцип работы искусственных рук. На суде Юлия заявляла, что не делала этого специально, ведь «никто не хочет быть калекой в 20 лет».

Но ведомство признало девушку виновной в попытке мошенничества со страховкой и приговорило ее и ее молодого человека к тюремному заключению. Юлия получила два года тюрьмы, а мужчина — три года.