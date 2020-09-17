Пьяный дагестанец искромсал беременную супругу и тещу

В Дагестане закончили рассмотрение дела о зверском убийстве двух женщин – 28-летней девушки и ее мамы. Виновным признали Муссу Хадисова – бывшего супруга первой жертвы. За несколько дней до трагедии девушке пришлось убегать от мужа, пишет «КП».

Молодые люди поженились в январе 2019 года. Однако брак быстро расстроился. Мужчина часто выпивал. Осенью 2019 года супруга не выдержала и сбежала в родной дом – муж объявил за ней охоту.

Последняя встреча бывших супругов состоялась 17 октября, когда женщины вернулись домой. Пьяный дагестанец взломал входную дверь и пробрался к девушке. В ходе ссоры, вспомнив прошлые обиды, ревнивец искромсал бывшую жену и тещу. При вскрытии выяснилось, что погибшая была беременна.

После задержания мужчина сознался, раскаялся и всячески сотрудничал со следствием. Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей с ограничением свободы сроком на 1 год.